Donald Tusk tłumaczy skąd zmiana nazwy

Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać »Port Polska« - powiedział szef rządu, odnosząc się do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Donald Tusk podkreślił, że Polska rozwija skrzydła. Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak - to jest serce Europy, tak - to jest »Port Polska«. Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski - dodał.

Jarosław Kaczyński o nowej nazwie: Element socjotechniki

Zmiana nazwy Centralny Port Komunikacyjny na Port Polska, to element socjotechniki Koalicji Obywatelskiej, to gra, w której Donald Tusk "udaje polskiego patriotę” - mówił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do nowej nazwy inwestycji.

To jest po prostu gra, bo to formacja w gruncie rzeczy lewicowa, ale przede wszystkim to jest formacja głęboko antypatriotyczna i w związku z tym prowadzi taką politykę, jaką sugerują państwa, które po prostu silnej Polski nie chcą - powiedział Kaczyński.

O tym, że nazwa Centralny Port Komunikacyjny zostanie zmieniona mówił pod koniec października w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak uzasadniając, że projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny i nie jest scentralizowany.

Port Polska - co powstanie w ramach inwestycji?

W ramach inwestycji ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł