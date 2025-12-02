Historyczne znaleziska na terenie CPK

CPK podał, że podczas badań na terenie inwestycji odkryto obiekty świadczące o istnieniu w przeszłości osad zamieszkanych przez społeczności różnych kultur pradziejowych - m.in. łużyckiej i przeworskiej – w postaci ziemianek, śmietnisk czy pieców. Znaleziono też jamy zasobowe, paleniska i studnie pochodzące z miejsc zamieszkanych przez ludność we wczesnym i późnym średniowieczu oraz w okresie nowożytnym.

„Badania archeologiczne (...) wydobyły na światło dzienne ślady ludzkiej egzystencji pochodzące z wielu okresów historycznych: począwszy od neolitu (ok. 5200–1900 p.n.e.), przez epokę brązu (ok. 2300–700 p.n.e), okres wpływów rzymskich (od początku naszej ery do połowy V wieku), aż po wczesne i późne średniowiecze (od około V do XV wieku) oraz nowożytność (od XVI do XVIII wieku). Najczęstszymi i najliczniej występującymi znaleziskami są fragmenty ceramiki naczyniowej” - podano.

CPK, czyli wielki projekt, który ma oddać oddany w 2032 roku

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.