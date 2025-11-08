W 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Działka wraca do Skarbu Państwa, sprawa w prokuraturze

Zawarto już porozumienie, na mocy którego działka w Zabłotni wraca do zasobu Skarbu Państwa. "Skierowane zostały dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży przez KOWR działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać kolej dużych prędkości do CPK" - poinformował w piątek na konferencji minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zlecono także kontrolę, która ma potrwać do 13 listopada. Ma ona ustalić szczegóły dotyczące przekazywania nieruchomości oraz podejmowanych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował, że już pierwsze ustalenia wskazują na możliwe naruszenia prawa.

Polacy w sondażu wskazują winnych ws. sprzedaży działki pod CPK

Ponad 42 proc. Polaków uważa, że afera dotycząca sprzedaży działki pod CPK najbardziej obciąża rząd Prawa i Sprawiedliwości - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl. Z kolei obecny rząd wskazało 13,4 proc. ankietowanych. Co piąty Polak (20,3 proc.) stwierdził, że afera "oba rządy obciąża w równym stopniu", z kolei 3,1 proc. uważa, że nie obciąża ona nikogo. 12,2 proc. osób nie miało zdania na ten temat, a 8,7 proc. przyznało, że nie słyszało o sprawie.