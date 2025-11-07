Resort bada również decyzję o przekazaniu 30 listopada 2023 roku 75 mln zł do alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Działka w Zabłotnicy wraca do Skarbu Państwa

Jak przypomniał Krajewski, zawarto już porozumienie, na mocy którego działka w Zabłotni wraca do zasobu Skarbu Państwa, jednak - jak podkreślił - "to nie kończy sprawy", ponieważ konieczne jest pełne wyjaśnienie decyzji, jakie zapadały. Kontrola, która ma potrwać do 13 listopada, ma ustalić szczegóły dotyczące przekazywania nieruchomości oraz podejmowanych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował, już pierwsze ustalenia wskazują na możliwe naruszenia prawa.

Minister przekroczył uprawnienia ws. działki

"Ustalono, że ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków, dlatego podpisałem dziś zawiadomienie do prokuratury" - powiedział Krajewski. Z kontroli wynika też, że Romanowski miał ingerować w działania urzędników i departamentów merytorycznych. Drugie zawiadomienie dotyczy - jak podał minister - "świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mającego na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK".