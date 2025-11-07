Sankcje nałożone na Rosję nadal obowiązują

Po wybuchu wojny w Ukrainie na rosyjskich sportowców nałożono sankcje. Większość federacji wykluczyła ich z międzynarodowej rywalizacji nawet pod neutralną flagą. Władze na Kremlu liczyły, że z czasem zakazy będą znoszone, a sankcje łagodzone. Reżim Putina miał nadzieję, że stanowisko zmieni się przed zbliżającymi się zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech.

Rosjanie przeliczyli się. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardu (FIS) wydała decyzję o zakazie startu sportowców tego kraju w olimpijskich kwalifikacjach i w konsekwencji w przyszłorocznych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d‘Ampezzo.

Reżim Putina będzie walczył o rosyjskich sportowców

To skłoniło reżim kierowany przez Putina do działania. Rosyjski Komitet Olimpijski wystąpił z apelacją tydzień po tym, jak CAS uchylił zakaz startu rosyjskich saneczkarzy, czym otworzył im drogę do udziału w przyszłorocznych igrzyskach jako „neutralnych sportowców indywidualnych” (AIN), o ile spełnią szereg ustalonych warunków.

Putin może otworzyć szampana na Kremlu. Trybunał Arbitrażowy uchylił Rosjanom zakaz
Nie jest jednak jeszcze jasne, jakie zasady przyjmie federacja saneczkarska i czy którykolwiek z rosyjskich zawodników będzie mógł wystąpić we Włoszech.

Nie ma jedności sportowego świata wobec Rosji

Poza FIS, np. federacja biathlonowa nalega na całkowite wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców. Z kolei Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) dopuściła do rywalizacji neutralnych sportowców z Rosji i Białorusi, co spotkało się z krytyką.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) ustalił takie same warunki udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w zimowych igrzyskach 2026 roku, jak w zeszłorocznej imprezie tej rangi w Paryżu. Start pod szyldem AIN musi być jednak poprzedzony udanymi kwalifikacjami, na które zgodę musi wydać każda federacja międzynarodowa, odpowiedzialna za rywalizację w swojej dyscyplinie. Poza tym zgoda dotyczy jedynie indywidualnych sportowców pod flagą neutralną i bez symboli narodowych i pod warunkiem, że nie popierają publicznie wojny na Ukrainie i nie są związani z wojskiem czy innymi służbami.

Rosyjscy i białoruscy sportowcy w międzynarodowych zawodach pod egidą FIS nie mogą startować od 2022 roku. Igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 we Włoszech.