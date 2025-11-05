Jeżeli inne państwa przeprowadzą takie testy, Rosja będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe– powiedział w środę Putin cytowany przez agencję Reuters. Zastrzegł, że Moskwa zawsze popierała zakaz realizacji podobnych testów, jednak do momentu, w którym nie naruszają go inne państwa będące stronami porozumienia o zakazie prób z bronią jądrową.

Reakcja Putina na zapowiedzi Trumpa

Rosyjski przywódca nakazał kierownictwu struktur siłowych przygotowanie propozycji testów nuklearnych w odpowiedzi na zapowiedź amerykańskich prób, jaka padła ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow stwierdził, że Stany Zjednoczone rozbudowują swoje ofensywne siły nuklearne. USA mają pracować nad nowym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym o zasięgu 13 tys. km oraz nad projektem strategicznego okrętu podwodnego Columbia. Wobec tego należy rozpocząć niezwłoczne przygotowania do przeprowadzenia dużych prób atomowych – powiedział Biełousow.

Brak komentarza amerykańskich urzędników

Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin powiedział, że amerykańscy urzędnicy odmówili bezpośrednich rozmów na temat oświadczenia Donalda Trumpa.

Trump: Wydałem rozkaz Pentagonowi

Trump poinformował 30 października, tuż przed spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, że rozkazał Pentagonowi wznowienie testów broni atomowej, powołując się na próby innych krajów.