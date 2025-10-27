Putin zrywa umowę nuklearną z USA. Koniec 25 lat współpracy

Kreml uzasadnia swoją decyzję narastającym napięciem w relacjach z USA. Jak napisano w dekrecie podpisanym przez Putina, krok ten był odpowiedzią na "pojawienie się zagrożenia dla stabilności strategicznej w wyniku wrogich działań Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej".

Rosja domaga się nie tylko zniesienia sankcji wprowadzonych po aneksji Krymu w 2014 roku, ale też odszkodowań za poniesione straty. Te żądania pojawiły się w komunikacie cytowanym przez The Moscow Times.

Zerwane właśnie porozumienie, znane jako PMDA, miało zredukować nadwyżki plutonu nagromadzone po likwidacji tysięcy głowic jądrowych. Każda ze stron zobowiązała się do utylizacji 34 ton materiału – ilości wystarczającej do produkcji nawet 17 tysięcy nowych głowic. Umowa, choć podpisana w 2000 roku, weszła w życie dopiero w 2011.

Jej celem było przekształcenie plutonu w mniej niebezpieczne formy, takie jak paliwo MOX, albo jego napromieniowanie w reaktorach jądrowych. To miało zmniejszyć ryzyko proliferacji broni atomowej i ograniczyć koszty przechowywania materiału.

Broń jądrowa znów w centrum uwagi

Na tle rosnącego napięcia geopolitycznego, decyzja Rosji rzuca cień na przyszłość rozbrojenia nuklearnego. Według Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS), Rosja i USA wciąż posiadają łącznie około 8 tysięcy głowic jądrowych. To znacznie mniej niż w szczytowym momencie w 1986 roku, gdy liczba ta wynosiła około 73 tysiące – ale i tak wystarczająco dużo, by zniszczyć świat wielokrotnie.

Źródło: ONET, PAP