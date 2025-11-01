Trybunał Arbitrażowy otworzył Rosjanom drogę do igrzysk

CAS uchylił zakaz startu rosyjskich saneczkarzy, otwierając im drogę do udziału w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech jako „neutralnych sportowców indywidualnych”. Zakaz wprowadziła Międzynarodowa Federacja Saneczkarska (FIL) po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i potwierdziła go w 2024 oraz w czerwcu bieżącego roku. Sędziowie uznali, że zakaz jest „nieproporcjonalny” do osiągnięcia jedynego deklarowanego przez FIL celu, czyli „zachowania bezpiecznych warunków rywalizacji” - wyjaśnił CAS w uzasadnieniu.

CAS zapaliła przed Rosją "zielone światło"

Trybunał w Lozannie nie podzielił argumentacji przedstawicieli FIL, którzy podkreślali „ryzyko incydentów spowodowanych przez publiczność lub innych sportowców” w przypadku startu rosyjskich saneczkarzy. W jego ocenie „można znaleźć dodatkowe środki, aby pogodzić bezpieczeństwo z udziałem rosyjskich sportowców”.

Na trzy miesiące przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego) werdykt CAS zapala zielone światło nie tylko przed rosyjskimi saneczkarzami pod neutralną flagą, ale także daje możliwość Rosji do odwołania od decyzji międzynarodowych federacji narciarskiej (FIS) i biathlonowej (IBU), które nadal utrzymują całkowity zakaz startu reprezentantów tego kraju.

Rosyjscy sportowcy muszą wykazać brak powiązań z wojskiem i służbami

Nie ma jednak gwarancji, że rosyjscy saneczkarze wznowią rywalizację na czas, aby zakwalifikować się do igrzysk, ponieważ to FIL będzie rozpatrywać wnioski o status neutralny, który wymaga publicznego niepopierania wojny na Ukrainie i braku powiązań z rosyjskim wojskiem lub służbami bezpieczeństwa.

W tym samym orzeczeniu CAS odrzucił wniosek sześciu rosyjskich saneczkarzy o natychmiastowe przywrócenie do startów, a także oddalił sprawę łyżwiarki szybkiej Darii Chaczanowej, zdyskwalifikowanej ze względu na jej powiązania z CSKA Moskwa, „klubem sportowym kontrolowanym przez rosyjskie Ministerstwo Obrony”.