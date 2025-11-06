Sprawa dotyczy działki o powierzchni 160 hektarów, położonej w miejscowości Zabłotnia. Grunt, przeznaczony pod inwestycje kolejowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, należał do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Transakcji dokonano pod koniec 2023 r., tuż przed zmianą władzy po wyborach parlamentarnych. Nieruchomość sprzedano Piotrowi Wielgomasowi, wiceprezesowi firmy Dawtona, za kwotę 22,8 mln zł. Eksperci szacowali, że wartość gruntu mogła wzrosnąć nawet do 400 mln zł, co wzbudziło poważne pytania o okoliczności sprzedaży.

Polacy ocenili tłumaczenie Telusa

Były minister rolnictwa, Robert Telus, stanął w centrum politycznej afery w związku ze sprzedażą działki KOWR. W niedzielnym oświadczeniu Telus stanowczo odrzucił zarzuty i zapewniał, że nie miał wiedzy o przeprowadzonej transakcji. Podkreślał, że jego podpis nie widnieje na żadnym dokumencie, a próby łączenia go ze sprawą stanowią element "manipulacji i kłamstw". Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że większość Polaków nie dała wiary tym wyjaśnieniom. Aż 59,4 proc. ankietowanych deklaruje brak zaufania do wersji wydarzeń przedstawionej przez byłego ministra. Zaledwie 15,7 proc. badanych wyraziło zaufanie do słów Telusa. Niemal co czwarty respondent (24,9 proc.) wstrzymał się od jednoznacznej oceny.

Reakcja PiS i powrót działki do Skarbu Państwa

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zareagowało na kontrowersje, powołując specjalną komisję partyjną pod przewodnictwem byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która ma zbadać sprawę. Robert Telus stawił się na posiedzeniu zespołu, ale po jego zakończeniu odmówił komentarza mediom. W międzyczasie ogłoszono przełom w samej transakcji. W środę KOWR poinformował, że wynegocjował porozumienie z nabywcą terenu, Piotrem Wielgomasem. Działka ma wrócić w ręce Skarbu Państwa za pierwotną cenę zakupu.