Elon Musk udostępnił na swoim profilu statystyki dotyczące przestępczości w różnych krajach. "Gwałty na 100 000. Co się dzieje w Polsce? Polska: 1,3, Austria: 25,5, Norwegia: 42,1, Francja: 62,7, Szwecja: 84,4, Anglia: 117,2" - czytamy we wpisie. Miliarder umieścił tu swoją odpowiedź odnoszącą się do pytania "Co się dzieje w Polsce?". "Polska nie pozwoliła na niekontrolowaną imigrację" - wyjaśnił internautom Musk.

Rząd Tuska przeciwko niekontrolowanej imigracji

Przypomnijmy, że niekontrolowanej imigracji sprzeciwiał się rząd PiS, ale także obecny. 8 lutego 2024 roku rząd Donalda Tuska poinformował, że jest przeciwko wszystkim aktom legislacyjnym wchodzącym w skład unijnego paktu migracyjnego. Głosowanie w Radzie UE odbyło się 14 maja w Brukseli, Polska była przeciwko zmianom w polityce dotyczącej migracji i azylu.

Kilka dni temu Musk udostępnił dla odmiany post, w którym mowa jest o niskiej dzietności w naszym kraju. "Wskaźnik dzietności w Polsce gwałtownie spadł, osiągając poziom około 1,1 dziecka na kobietę, jeden z najniższych w Europie, i oczekuje się, że spadnie jeszcze bardziej do około 1,05. Cywilizacja zanika. Obudźcie się, zanim będzie za późno” – napisał użytkownik DogeDesigner w poście udostępnionym przez Muska. Miliarder skomentował: "Spadek populacji przyspiesza".

Musk odpowiedział na apel premiera Donalda Tuska

Na początku grudnia natomiast Elon Musk odpowiedział na apel premiera Donalda Tuska do Amerykanów, w którym polski premier skomentował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. "Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał premier na platformie X.

Wpis polskiego premiera udostępnił Elon Musk, dodając własny, żartobliwy komentarz: "Jeśli połączymy Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymamy…" - napisał miliarder. "Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, dzięki czemu ich rządy mogłyby lepiej reprezentować swoich obywateli" - stwierdził Musk. Wpis ten poparł wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, który wpis miliardera skomentował słowem: dokładnie.