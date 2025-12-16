Kibole Jagiellonii napadli na kibiców Rayo

Pojedynek Jagiellonii z Rayo zakończył się zwycięstwem gości 2:1. Po meczu jednak dużo więcej mówi się o napaści kiboli Jagiellonii na sympatyków hiszpańskiej drużyny niż o końcowym wyniku spotkania.

Reklama
Liga Konferencji. Prezydent Nawrocki nie pomógł. Trwa czarna seria Legii Warszawa
Liga Konferencji. Prezydent Nawrocki nie pomógł. Trwa czarna seria Legii Warszawa

Zobacz również

Fani ekipy gości zostali zaatakowani w nocy z 11 na 12 grudnia na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem. Autokar, którym podróżowali kibice Rayo został zatrzymany. Do środka wpadli uzbrojeni w niebezpieczne narzędzia chuligani Jagiellonii. Doszło do bójki w wyniku której trzy osoby trafiły do szpitala.

Hiszpanie przypomnieli niechlubną przeszłość prezydenta

Od tego wydarzenia minął już prawie tydzień, ale w Hiszpanii nadal jest o nim głośno. Dziennik "El Mundo" winę za atak na obywateli swojego kraju obarczył ultrasów Jagiellonii powiązanych ze skrajną prawicą. Dziennikarze podkreślili, że kibole z Białegostoku mają bogatą przeszłość kryminalną. Odnotowując na ich koncie pobicia, porwania i stręczycielstwo.

Na tym nie koniec. Hiszpańska gazeta określiła Polskę jako "raj dla chuliganów". Przypomniano, że niechlubną przeszłość ma nawet prezydent naszej ojczyzny. "El Mundo" opisało powiązania Karola Nawrockiego z kibolami Lechii Gdańsk.

Karol Nawrocki był kibolem Lechii Gdańsk

Reklama

Hiszpańscy dziennikarze wspomnieli, że "gang", do którego należał prezydent Nawrocki był powiązany z trójmiejskim półświatkiem przestępczym. Na łamach dziennika przypomniano również, że głowa naszego państwa w 2009 roku miała brać udział w brutalnej i krwawej "ustawce", w której bili się kibole Lechii i Lecha Poznań.