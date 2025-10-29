Były prezes PKN Orlen i obecny europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek jest posiadaczem wielu nieruchomości o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W listopadzie 2023 roku, czyli po wyborach parlamentarnych, w wyniku których PiS straciło władzę, w księgach wieczystych pojawiły się adnotacje dotyczące zmiany właściciela - informuje Radio ZET.

Działki dla rodziny

Syn Daniela Obajtka wystąpił 7 grudnia 2023 r. do KOWR o zgodę na przekazanie ośmiu działek do fundacji rodzinnej. Chodzi o ponad 36 ha, w tym cztery działki w gminie Choczewo, gdzie planowana jest pierwsza w kraju elektrownia atomowa, i cztery w gminie Giżycko. W księgach wieczystych odnotowano, że 20 listopada 2023 r. Daniel Obajtek przekazał te nieruchomości synowi.

Tryb wyjątkowy postępowania

22 grudnia 2023 r. KOWR wydał zgodę na zbycie działek do fundacji rodzinnej. Zgoda była konieczna, bo od zakupu nie upłynęło pięć lat, co dawało państwu prawo pierwokupu. Według ustaleń Radia ZET, KOWR z tego prawa nie skorzystał. Instytucją kierował wówczas związany z PiS Waldemar Humięcki. Na tę decyzję rzuca światło notatka p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR Małgorzaty Dobii, sporządzona w październiku 2025 r. Urzędniczka stwierdziła, że postępowania przeprowadzono w trybie wyjątkowym i zakończono tego samego dnia wydaniem pozytywnych decyzji. "Wszystkie postępowania administracyjne [...] zostały przeprowadzone z polecenia ówczesnego Dyrektora Departamentu [...] w trybie nadzwyczaj pilnym, bez zachowania obowiązującej procedury wyjaśniającej [...] Wszystkie decyzje zostały wydane w dniu 22 grudnia 2023 r." - wynika z dokumentu.

Rejon planowanej elektrowni jądrowej

W listopadzie 2022 r. Radio ZET ujawniło, że Daniel Obajtek w sierpniu 2022 r. kupił działki na Pomorzu, w rejonie planowanej elektrowni jądrowej. Wówczas KOWR również zrezygnował z prawa pierwokupu. Od kwietnia 2022 r. szefem ośrodka był Waldemar Humięcki, wskazywany jako bliski współpracownik Obajtka. Zapytany o sprawę Humięcki odpowiada, że nie pamięta tej decyzji i nie nadzorował bezpośrednio departamentu gospodarowania gruntami. "Nie prowadziłem bezpośrednio nadzoru nad departamentem gospodarowania gruntami" - mówił Radiu ZET Waldemar Humięcki.