"Lecą głowy w KOWR !!! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR - dowiedzieli się autorzy podkastu "W związku ze śledztwem" - napisał na platformie X dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.
Dymisje w KOWR
Władze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podjęły decyzję o natychmiastowym odwołaniu kilku osób ze średniego szczebla kierowniczego. Informację potwierdził wiceminister rolnictwa, Adam Nowak. Z dniem 30 października odwołano pełniącego obowiązki dyrektora audytu (Biuro Kontroli Wewnętrznej) oraz pełniącą obowiązki dyrektorkę kadr (Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim). Stanowisko straciła również kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR. Wiceminister Nowak potwierdził zwolnienia w rozmowie z TVN24, stwierdzając, że "zmiany na szczeblu [...] nastąpiły i dotyczyły tych osób".
Powód dymisji. Afera działkowa CPK
Bezpośrednią przyczyną masowych dymisji okazała się afera związana z działką przeznaczoną pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według wstępnych informacji, kierowniczka oddziału terenowego KOWR w Warszawie miała przetrzymywać pismo dotyczące kluczowej działki pod CPK przez ponad cztery miesiące. Opieszałość urzędników stała się przyczyną poważnych konsekwencji.
Wiceminister zapowiada kolejne kroki
Wiceminister Adam Nowak zapowiada dalsze działania w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec opieszałych urzędników i nie wyklucza kolejnych dymisji. Jeśli stwierdzimy, że na którymkolwiek etapie ktoś okazał się opieszałością, czekają go najpoważniejsze konsekwencje – podkreślił Nowak, sygnalizując, że audyt w KOWR będzie trwał.
