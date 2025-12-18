Kontrowersyjna wypowiedź prof. Zybertowicza. Mówił o "Okrągłym Stole" i "agentach"

Wyrok, jaki zapadł, dotyczy wypowiedzi profesora Andrzeja Zybertowicza z lutego 2019 roku. Podczas debaty licealistów o Okrągłym Stole powiedział: "Do dzisiaj wielu obserwatorów i komentatorów Okrągłego Stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy, gdy powiedział – podczas Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą ze swoimi własnymi agentami".

Prof. Zybertowicz musi przeprosić. Zapadł wyrok

Pozew przeciwko prof. Zybertowiczowi złożyło 38 były opozycjonistów czasów PRL. Wśród nich byli m.in. prof. Adam Strzembosz, Danuta Kuroń czy Władysław Frasyniuk. Niektórzy zmarli zanim zapadł wyrok. Wszyscy domagali się przeprosin w największych mediach w Polsce. W czwartek, 18 grudnia, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok. Profesor Andrzej Zybertowicz musi przeprosić za swoją wypowiedź.

Wyrok ws. prof. Zybertowicz. "Przegrał z kretesem"

Mecenas Michał Wawrykiewicz, który reprezentował pozywających stwierdził, że są oni usatysfakcjonowani wyrokiem, a prof. Zybertowicz "przegrał z kretesem". Pan Zybertowicz obraził uczestników Okrągłego Stołu moich klientów i musi za to przeprosić – powiedział w rozmowie z TVP.info.

Dodał, że słowa Zybertowicza, są "naganne i nie mogą ostać się w obiegu publicznym i są napiętnowane przez prawo". Nie wolno wypowiadać tak obraźliwych słów. I sąd to dzisiaj jednoznacznie i klarownie potwierdził – podsumował mec. Michał Wawrykiewicz.

Będzie kasacja? Obrończyni prof. Zybertowicza odpowiada

Mec. Monika Brzozowska-Pasieka, obrońca prof. Zybertowicza powiedziała, że ten ma opublikować w "Gazecie Wyborczej" oświadczenie o przeprosinach za obraźliwe sugerowanie podczas debaty oksfordzkiej w dniu 5 lutego 2019 r. prawdziwości tezy Andrzeja Gwiazdy. Dodała, że w ich ocenie wyrok to zaprzeczenie wolności słowa. Uzasadnienie ustne nie przekonało nas do tego, że wyrok jest zasadny. Wystąpiliśmy o uzasadnienie pisemne wyroku. Po jego sporządzeniu zastanowimy się, czy składamy kasację do Sądu Najwyższego lub skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - stwierdziła w rozmowie z TVP.info mec. Monika Brzozowska-Pasieka.