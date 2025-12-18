Kosiniak-Kamysz i Rutte odwiedzili w czwartek Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie stacjonuje wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa NATO; spotkali się też ze stacjonującymi tam żołnierzami.

Szef NATO: Orzysz to tylko jeden z przykładów

Rutte podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z szefem MON, że Orzysz to tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób sojusznicy łączą się na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Jest też przykładem wielu kontrybucji Polski na rzecz naszej zbiorowej, kolektywnej obrony – dodał.

Reklama

NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności – oświadczył Rutte. Zadeklarował też dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Szef NATO: Polska jest wojskowo coraz silniejsza

Szef NATO przyznał, że "Polska jest wojskowo coraz silniejsza". Okazujecie przywództwo, wydając 4,5 proc. PKB na obronność, a ta kwota wzrośnie jeszcze w roku przyszłym. W przyszłym roku zaczniecie państwo odbierać myśliwce F-35 i doceniam wasze plany, aby zwiększać siłę swoich sił zbrojnych, aby osiągnąć liczbę 300 tysięcy żołnierzy – powiedział Rutte.

Przyznał, że Polska stanowi ważny element infrastruktury NATO. Wymienił m.in. znajdujące się tu dowództwo wschodniego NATO i bazę patrolowania powietrznego w Malborku.

Reklama

Szef NATO: Polska dostarcza podstawowego wsparcia Ukrainie

Tutte docenił też, że Polska dostarcza podstawowego wsparcia Ukrainie. Bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpieczeństwem naszym, co Polska doskonale wie. Od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej przeznaczyliście ponad 4 miliardy euro na pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym ponad miliard na zakupy niezbędnego wyposażenia amerykańskiego, a także przyjęliście tak wielu Ukraińców uciekających przed koszmarem wojny – podkreślił.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO i będzie wypełniać swoje obowiązki.

Szef MON ponownie potwierdził wszystkie zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i dodał, że "liczy też na solidarność".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że z szefem NATO rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy i dyskusjach nad planem pokojowym, a także o nabywaniu przez Polskę nowych zdolności. Szef MON poinformował sekretarza generalnego NATO m.in. o rozpoczętym pozyskiwaniu dla polskiej Marynarki Wojennej szwedzkich okrętów podwodnych.

Przypomniał, że na mocy uzgodnień szczytu NATO w 2016 r. w Warszawie Sojusz rozmieścił swoje "siły wysunięte" w Polsce i na wschodniej flance.

Bemowo Piskie jest jednym z tych miejsc, gdzie operuje grupa bojowa wysuniętych sił lądowych w ramach dywizji Północny-Wschód, którą mamy zaszczyt gościć na terenie Polski. Spotkamy się z żołnierzami. Tutaj ćwiczą, trenują, integrują swoje zdolności żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy, chorwaccy i polscy. Pięć narodów, pięć nacji, pięć różnych rodzajów sił zbrojnych zjednoczonych w ramach wspólnego sojuszu, największego sojuszu obronnego, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki – powiedział szef MON.

Jak dodał, "bardzo ważnym tematem jest rozwój infrastruktury nie tylko na użytek militarny, ale dual-use, czyli podwójnego zastosowania infrastruktury kolejowej, drogowej, jak również rurociągów, które powinny jak najszybciej być rozbudowane we wschodnich Niemczech, w Polsce, aż do krajów bałtyckich czy na południe do Czech".

Szef NATO: Putin musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji

Sekretarz generalny NATO został zapytany przez dziennikarzy, czy wyobraża sobie, żeby państwa sojusznicze NATO dały gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie na wzór artykułu piątego i by stało się to bez zgody Rosji.

Putin musi zdawać sobie sprawę z tego, że po porozumieniu pokojowym, jeżeli znowu zaatakuje Ukrainę, to reakcje będą katastrofalne. I tak projektujemy te gwarancje – powiedział Rutte.