"Le Monde" podał w środę wieczorem, powołując się na dobrze poinformowane źródło, że Dmitrijew był widziany na ulicy Faubourg-Saint-Honore. Przy tej prestiżowej ulicy znajduje się m.in. Pałac Elizejski, oficjalna rezydencja prezydenta Francji.

Dmitrijew w ambasadzie USA

Według informacji, na które powołuje się "Le Monde", Dmitrijew był w położonej niedaleko ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Paryżu.

Spotkanie koalicji chętnych

6 stycznia w Pałacu Elizejskim odbyło się spotkanie koalicji chętnych– państw wspierających Ukrainę. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner. Ukrainę reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego delegacja 7 stycznia była jeszcze w Paryżu, podczas gdy Zełenski rankiem 7 stycznia poleciał na Cypr.