W Kijowie miały miejsce eksplozje, wybuchło kilka pożarów, trafione zostały budynki mieszkalne.

Ofiary w Kijowie

"Cztery osoby zginęły w stolicy. 10 zostało rannych. Pięć z nich trafiło do szpitala, pozostałym udzielono pomocy na miejscu" – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Władze obwodowe uściśliły, że rannych zostało 16 osób.

Eksplozje we Lwowie

Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie. "Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" – poinformował mer miasta Andrij Sadowy.

Atak rakietami Oresznik?

Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie prawdopodobnie znajduje się kompleks hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oresznik.

Sadowy oświadczył jednak, że na razie nie jest jasne, czy Rosja zaatakowała obwód lwowski Oresznikiem. Wiadomo jedynie, że rakieta balistyczna, którą zaatakowano Lwów, leciała z prędkością 13 tys. km/godz.

Z kolei szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że w obwodzie lwowskim uszkodzony został ważny obiekt infrastruktury krytycznej.

Alarm w całej Ukrainie

W nocy w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku ze startem rosyjskiego samolotu MiG-31K, który może przenosić pocisk hipersoniczny Kindżał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.