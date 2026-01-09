Pomysł wyprowadzenia Polski ze struktur Unii Europejskiej lansuje skrajna polska prawica. Do zwolenników polexitu należy m.in. lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz, Braun. Co ciekawe, Braun jest europosłem. W maju 2025 r. W dniu, w którym PE podjął decyzję o pobawieniu Brauna immunitety w związku z ciążącymi na nim zarzutami. Braun wkroczył wtedy do resortu przemysłu w Katowicach, wytarł sobie buty flagą Unii Europejskiej, a potem ją podpalił.

Zdecydowane poglądy Polaków na wyjście z UE

"Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej?" - usłyszeli uczestnicy badania Pollster zleconego przez "Super Express". Niemal trzy czwarte ankietowanych (69 proc.) uznało, że Polska nie powinna opuszczać szeregów UE. 51 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a kolejnych 18 proc. respondentów wybrało opcję "raczej nie". Wyjście Polski z Unii Europejskiej popiera zaś 22 proc. badanych. 10 proc. respondentów deklaruje "zdecydowane" poparcie dla polexitu, a 12 proc. uważa, że Polska "raczej" powinna w najbliższym czasie skorzystać z tej opcji. proc. osób nie potrafiło wskazać w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi.

Dlaczego w ogóle mówi się o wyjściu Polski z UE?

"Na obecnym poziomie politycznym dyskusja o ewentualnym wyjściu z UE jest podgrzewana wyłącznie na potrzeby bieżącej walki politycznej. Polacy byli, są i będą euroentuzjastami" - powiedział "Super Expressowi" politolog dr Bartłomiej Machnik. "Natomiast nie można zapominać o tym, że jednym z elementów rozwoju wszelakich instytucji jest pewna krytyka czy dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, i dyskusja o kształcie Unii Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna" - dodaje ekspert.

Czy euro powinno zastąpić złotego?

Instytut Badań Pollster wykonał dla "Super Expressu” także sondaż, w którym ankietowani zostali zapytani, czy Polska powinna przyjąć euro. Przypominamy, że w strefie euro jest już 21 państw, a ostatnio (od 1 stycznia 2026 r.) dołączyła do niej Bułgaria. Polska pozostaje zatem jednym z sześciu ostatnich państw w UE (obok Czech, Danii, Węgier, Rumunii i Szwecji), które mają waluty narodowe. Na pytanie o przyjęcie euro aż 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. Z kolei 21 proc. Polaków opowiedziało się za europejską walutą, a 9 proc. respondentów nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.