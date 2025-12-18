Bubka stracił państwowe świadczenie

Ukraińskie media poinformowały, że Zełenski podpisał dekret, który pozbawił wypłatę państwowych stypendiów kilku byłym sportowcom tego kraju. Na liście osób, które straciły prawo do pobierania dodatkowego świadczenia znalazł się Bubka.

Reklama

Bubka przez wiele lat nie miał sobie równych

62-latek to jeden z najwybitniejszych sportowców nie tylko Ukrainy, ale również światowej lekkoatletyki. Bubka przez wiele lat nie miał sobie równych w skoku o tyczce. W 1988 roku zdobył złoty medal olimpijski na igrzyskach w Seulu. Wielokrotnie stawał na najwyższym podium mistrzostw świata. Jego rekordy przetrwały dekady, zanim pobił je Armand Duplantis.

Bubka oskarżony o kolaborację z Rosją

Teraz jednak dokonania Bubki straciły na wartości. Jego "pomnik" i legenda legły w gruzach. Były lekkoatleta został oskarżony o kolaborację z Rosją. Jak donoszą ukraińskie media jest zamieszany w finansowe interesy z krajem, na którego czele stoi Władimir Putin. Właśnie z tego powodu Zełenski pozbawił go państwowego stypendium.

Reklama

Bubka jednak poradzi sobie bez ukraińskich pieniędzy. Na co dzień mieszka w Monako i na brak gotówki nie narzeka. Na pewno ma z czego żyć.