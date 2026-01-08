W środowy wieczór setki mieszkańców miasta uczestniczyły w czuwaniu po zastrzelonej kobiecie. Mniejsze zgromadzenia, w tym marsze, które według miejscowych mediów przebiegły w sposób pokojowy, odbyły się również w innych miejscowościach w Minnesocie.

Śmierć 37-letniej kobiety z rąk służb

37-letnia Macklin Good zginęła w środę podczas szeroko zakrojonej akcji deportacyjnej. Na nagraniach wideo wykonanych przez świadków widać funkcjonariusza podchodzącego do stojącego na środku ulicy auta. Następnie chwyta on za klamkę i żąda od przebywającej w środku Good, by otworzyła drzwi. Na filmie widać, jak samochód rusza, a inny funkcjonariusz ICE, stojący przed samochodem, wyciąga broń i oddaje co najmniej dwa strzały z bliskiej odległości, po czym odskakuje, gdy pojazd się do niego zbliża.

Lokalna policja podała, że kobieta została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala. Sprawę przejęło FBI oraz stanowe organy śledcze.

Świadek: Ofiara nie stanowiła zagrożenia

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział publicznej radiostacji MPR, że ofiara "nie stanowiła absolutnie żadnego zagrożenia dla żadnego z agentów". Po zajściu sąsiedzi chcieli jej udzielić pomocy, ale funkcjonariusze federalni kazali im się wycofać – relacjonował świadek, dodając, że nie widział, by agenci próbowali pomóc rannej.

Inny świadek powiedział serwisowi MPR News, że na chwilę przed oddaniem strzałów agenci ICE wydawali Good sprzeczne polecenia: jeden z agentów kazał jej odjechać, a drugi, sięgając do klamki jej auta, krzyczał, żeby wysiadła z samochodu.

Noem: To akt terroryzmu wewnętrznego

Władze stanowe i lokalne zażądały opuszczenia stanu przez ICE, ale szefowa ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS) Kristi Noem powiedziała, że agenci nigdzie się nie wybierają.

Incydent nazwała "aktem terroryzmu wewnętrznego" wymierzonym w funkcjonariuszy ICE. Powiedziała, że osoba kierująca samochodem "próbowała ich staranować", a agent ICE strzelił w samoobronie. Zarzuciła ofierze, że była częścią "tłumu agitatorów", i zapewniła, że funkcjonariusz postępował zgodnie z przeszkoleniem i zapowiedziała dochodzenie FBI.

Burmistrz Minneapolis: To bzdura

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey nazwał wersję wydarzeń przedstawioną przez Noem "bzdurą".

Minneapolis pod napięciem

Minneapolis żyje pod napięciem od rozpoczęcia we wtorek akcji ICE. Gubernator Tim Walz powiedział, że jest gotowy do skierowania Gwardii Narodowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wyraził oburzenie strzelaniną, ale zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju podczas protestów - przekazała AP. - Chcą widowiska. Nie możemy im go zapewnić. Amerykanie, proszę was: wspierajcie Minneapolis - dodał.

Na czwartek zaplanowane są kolejne marsze. W mieście pojawiły się plakaty ze zdjęciem uśmiechniętej Macklin Good i podpisem "zamordowana przez ICE" – poinformowała lokalna prasa.