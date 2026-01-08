Wizyty w Niemczech i Francji marszałek Czarzasty zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.

Plan wizyty w Niemczech

Niemcy Czarzasty odwiedzi w przyszły wtorek i środę (13-14 stycznia). Pomysł i cała koncepcja polityczna jest następująca: w Niemczech delegacja Polska spotka się z przewodniczącą Bundestagu, panią Julią Kloeckner, z panem prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, z ministrem obrony Borisem Pistoriusem – powiedział marszałek Sejmu.

Następnym celem Francja

Zapowiedział ponadto, że następną wizytę będzie chciał złożyć we Francji. Celem obu wizyt – podkreślił Czarzasty – będzie zaproszenie przewodniczących parlamentów Niemiec i Francji do Polski, w intencji "odbudowania kontaktów parlamentarnych na poziomie Trójkąta Weimarskiego". Marszałek zapewnił, że kwestie dotyczące wizyt ustalane są zarówno w koalicji jak i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Czym jest Trójkąt Weimarski?

Trójkąt Weimarski to jeden z formatów współpracy międzynarodowej, łączący Polskę, Niemcy i Francję. Ustanowiony został w 1991 roku na spotkaniu ówczesnych trzech ministrów spraw zagranicznych – Krzysztofa Skubiszewskiego, Rolanda Dumasa (z Francji) oraz Hansa-Dietricha Genschera (z Niemiec) w Weimarze. Jego celem jest zacieśnianie współpracy w różnych obszarach między trzema państwami.

Plan wizyty w Ukrainie

Ponadto marszałek Sejmu zapowiedział, że w piątek będzie rozmawiał z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem o zbliżającej się wizycie polskiej delegacji w Ukrainie. W delegacji tej poza Czarzastym ma być również m.in. wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

O tym, że otrzymał zaproszenie, by odwiedzić Ukrainę w lutym 2026 r., w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji, marszałek Sejmu poinformował w grudniu ub.r. po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 24 lutego br. przypada czwarta rocznica rozpoczęcia tej inwazji. Czarzasty podkreślił wówczas, że nie traktuje tego zaproszenia osobiście, tylko jako zaproszenie dla parlamentu polskiego.

Spotkanie z ambasadorem USA

W kontekście kontaktów zagranicznych marszałek Sejmu przypomniał w czwartek ponadto, że pod koniec grudnia ub.r. spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasem Rose'em, z którym – jak powiedział – odbył "długą i poważną rozmowę". Jak wówczas informowano rozmowa ta dotyczyła polsko-amerykańskich relacji międzyparlamentarnych, strategicznego partnerstwa i współpracy w kontekście kluczowych kwestii bezpieczeństwa, w tym wojny w Ukrainie.