Zełenski: Putin może skończyć jak Hitler
Zełenski mówił o tym w wywiadzie, udzielonym irlandzkiemu blogerowi Caolanowi Robertsonowi. Ocenił w nim, że wojna z Ukrainą może zakończyć się dla Putina tak, jak II wojna światowa dla Hitlera.
Wszyscy wiemy, czym to wszystko skończyło się dla Hitlera. Rozumiemy, czym zakończy się to dla Putina. Używanie w charakterze broni sportu, muzyki, kina i festiwali, takich jak Biennale w Wenecji, nigdy nie pomaga – oświadczył.
Wyjaśnił, że rosyjska propaganda, która pokazywana jest w filmach i przekazywana dzieciom, nie przyniesie oczekiwanych efektów. Jestem przekonany, że ich naród oczekuje tragiczny finał – uznał Zełenski.
Mówiąc o wsparciu Kremla dla Iranu w wojnie z USA i Izraelem prezydent zaznaczył, że na razie ogranicza się ono do dronów. Rosja zaczęła wspierać irański reżim dronami. Bez wątpienia pomoże też (Iranowi) z rakietami; pomaga przecież w obronie powietrznej. Co będzie dalej? – pytał.
Zełenski wskazuje główny problem dot. konfliktu
Zauważył, że obecnie głównym problemem jest to, który kraj może jako pierwszy wysłać wojska do Iranu.
Tak samo, jak było w przypadku Rosji, gdy Korea Północna wysłała 10 tysięcy żołnierzy, którzy na razie znajdują się w Rosji, lecz mogą być skierowani do Ukrainy. To samo może stać się w Iranie – Rosja może wysłać tam swoje wojska – ostrzegł Zełenski.
