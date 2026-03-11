Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 11 marca 2026 roku skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi.

Zarzuty prokuratury wobec Dworczyka

"Oskarżonemu zarzuca się, że jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wewnętrznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci Polityki Bezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.10.2015 roku, Polityki Bezpieczeństwa Informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2010 roku oraz Zarządzenia nr 12 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie prokuratury.

"Znamiona czynu zabronionego" w sprawie Michała Dworczyka

"Wskazanego czynu oskarżony dopuścił się w okresie od dnia 1 marca 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku, gdy pełnił obowiązki Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w czasie pełnienia funkcji Ministra-członka Rady Ministrów i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od dnia 19 grudnia 2017 roku do 8 czerwca 2021 roku. We wskazanych okresach oskarżony posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zadań służbowych wynikających z pełnionych funkcji, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa, w tym zawierającej:

informacje niejawne,

zagadnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa,

zagadnienia zawiązane ze służbami specjalnymi

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego,

zagadnienia dotyczące spraw gospodarczych i Covid 19,

zagadnienia dotyczące relacji zagranicznych i stosunków międzynarodowych,

czym działał na szkodę interesu publicznego, wypełniając tym samym znamiona czynu zabronionego z artykułu 231 § 1 Kodeksu Karnego" - napisano w komunikacie.

Michał Dworczyk utrudniał postępowanie

"Ponadto Michał Dworczyk został oskarżony o utrudnianie w okresie od 8 czerwca do 22 czerwca 2021 roku w Warszawie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w sprawie przełamania zabezpieczeń oraz uzyskania dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej oskarżonego i publikacji jej zawartości wraz z danymi dostępowymi (to jest czynu z artykułu 267 § 1 Kodeksu Karnego), poprzez udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej w ten sposób, że po zgłoszeniu wyżej wymienionych okoliczności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polecił ustalonej osobie trwałe wykasowanie ze skrzynki mailowej między innymi przychodzących maili phishingowych oraz metadanych związanych z otwarciem maili phishingowych i linków lub plików w nich zawartych, czym zatarł ślady pozwalające na ustalenie sprawcy wyżej wymienionego przestępstwa, to jest o czyn z artykułu 239 § 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 § 1 Kodeksu Karnego. Oskarżonemu za czyny te grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" - czytamy w komunikacie prokuratury.