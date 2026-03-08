Niedziela jest dziewiątym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Prośba Donalda Trumpa

W czwartek Zełenski poinformował, że USA poprosiły Ukrainę o wsparcie w obronie przed Shahedami na Bliskim Wschodzie. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów. Według administracji amerykańskiej irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano - poinformowała w środę telewizja CNN. Stacja dodała, że według tej oceny że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich tych maszyn.

Specjaliści z Ukrainy pojadą na Bliski Wschód

"Jeśli mówimy o zwiększeniu pewnych środków, to bardzo chcielibyśmy, aby była to możliwość działająca w obie strony. Znacie nasz deficyt niektórych środków, rozumiemy też, jakich środków brakuje krajom Zatoki (Perskiej). Oznacza to, że rozmawiamy również o tym torze współpracy. Na razie jest za wcześnie na inne szczegóły. W przyszłym tygodniu, gdy eksperci będą na miejscu, rozeznają się i pomogą, ponieważ jadą tam z konkretnymi możliwościami" - powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem, który przybył z wizytą do Kijowa. Prezydent Ukrainy przekazał, że omówił z premierem Holandii wyzwania wynikające z wojny na Bliskim Wschodzie, w czasie której Iran atakuje państwa Zatoki Perskiej. "Liczę na koordynację zarówno na poziomie dwustronnym, jak i europejskim, aby interesy Europy były zabezpieczone i aby destabilizacja wokół Iranu nie doprowadziła do pogłębienia problemów w Europie" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraina wnosi swój wkład

Zełenski poinformował, że Ukraina zaczęła już wnosić swój wkład w stabilizację. "Kraje regionu oraz Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o wsparcie, a my zapewnimy im niezbędne środki oraz naszą ekspercką wiedzę - doświadczenie naszych wojskowych - w zakresie ochrony przed Shahedami" - podkreślił. Shahed to typ irańskiego drona uderzeniowego, który jest również masowo wykorzystywany przez wojska rosyjskie w atakach na Ukrainę.