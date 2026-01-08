Sensacja w Kampinosie. Odkryli niezwykle rzadki gatunek nietoperza

Jak poinformował Kampinoski Park Narodowy w swoich mediach społecznościowych 5 stycznia 2026 r., w południowej części parku, w jednej ze 195 piwniczek przystosowanych dla nietoperzy, "zaobserwowano zimującego osobnika nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii) – jednego z najrzadszych i najbardziej leśnych gatunków nietoperzy w Polsce".

Co niezwykłe, ten gatunek nietoperza występuje w południowej i środkowej części kraju i jest silnie związany ze starymi lasami liściastymi. "Najbliższe znane miejsce występowania tego gatunku znajduje się w Puszczy Kozienickiej" - podkreśli park.

"Teraz mamy pewność"

Jak informuje park, gatunek ten wykorzystuje w echolokacji sygnały typu FM (o zmiennej częstotliwości), które często są nie do odróżnienia od sygnałów innych nocków. "Choć wcześniej rejestrowaliśmy już nagrania wskazywane przez specjalistyczne programy jako ten gatunek, brakowało jednoznacznego potwierdzenia. Teraz mamy pewność – to pierwsze, potwierdzone w 100 proc., stwierdzenie nocka Bechsteina na terenie naszego Parku"- podano.

Dodatkowo park ma nadzieję, że występuje u nich niewielka lokalna populacja, ponieważ nocek Bechsteina jest gatunkiem wybitnie osiadłym, nieodbywającym dalekich wędrówek.

W skali Europy nocek Bechsteina uznawany jest za gatunek narażony na wyginięcie - alarmują pracownicy parku.

Kampinoski Park Narodowy może już pochwalić się 17 gatunków nietoperzy.