Jak podkreślił Dal Sasso, cytowany przez agencję Ansa, to prawdziwa dolina dinozaurów, rozciągająca się na wiele kilometrów; największe takie odkrycie w Alpach i jedno z najbogatszych na świecie.

Najważniejsze odkrycie paleontologiczne

Włoska agencja poinformowała, że ślady, rozpoznawalne na prawie pionowych ścianach dolomitu, są dobrze zachowane, a niektóre z nich ukazują odciski palców i pazurów. "Jest to prawdopodobnie najważniejsze odkrycie paleontologiczne dotyczące dinozaurów we Włoszech od czasu znaleziska Ciro" - wyjaśnił Dal Sasso, przywołując odnalezienie w 1980 roku pozostałości dinozaura w regionie Kampania na południu kraju. Mówiąc o parku Stelvio, ekspert dodał, że był to rejon pełen dinozaurów.

Reklama

W górskiej dolinie żyły ogromne dinozaury

"To olbrzymie dziedzictwo naukowe, którego badanie potrwa dekady, również dlatego, że miejsce to nie jest dostępne szlakami górskimi" - zaznaczył. Paleontolog zauważył, że konieczne będzie do badań wykorzystanie dronów i technologii teledetekcji.Ze wstępnych analiz wynika, że odkryte ślady wskazują na dinozaury - roślinożerców o długiej szyi i małej głowie; masywnych zwierząt o ostrych pazurach. Długość ich ciał mogła osiągać do 10 metrów. Włoska agencja Ansa wyjaśniła, że odkrycie jest zasługą fotografa przyrody Elio Della Ferrery, który we wrześniu będąc w Dolinie Fraele zauważył pierwsze ślady i powiadomił o nich ekspertów.