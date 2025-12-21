PSR J2322-2650b to egzoplaneta, czyli planeta, która krąży wokół innej gwiazdy niż Słońce. Ma masę zbliżoną do Jowisza. Naukowców NASA zobaczyli ją przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Ekspertów zaintrygowała atmosfera na tej planecie, której do tej pory nie zanotowano nigdzie indziej. W jej atmosferze dominują bowiem hel i węgiel. Spośród ok. 150 badanych egzoplanet, na żadnej innej nie wykryto podobnego składu atmosfery.

"Co to do licha jest?"

"To było dla nas absolutnym zaskoczeniem. Po przeanalizowaniu danych wszyscy pytaliśmy: »Co to, do licha, jest?«" - powiedział Peter Gao z Laboratorium Ziemi i Planet w Instytucie Carnegiego w Waszyngtonie, którego cytuje CNN. "Z biegunów magnetycznych pulsara emitowane są dwie wiązki radiowe, które wirują niczym wiązka światła z latarni morskiej" - podaje NASA.

Planeta o kształcie cytryny i diamenty

Planeta ma także unikatowy kształt. Oddziałują na nią siły grawitacyjne ogromnego pulsara i przyciągają tę planetą o masie Jowisza, co sprawia, że ma kształt cytryny. Naukowcy przypuszczają, że prawdopodobnie planetę otaczają chmury sadzy, a głęboko w jej wnętrzu mogą się kondensować i tworzyć diamenty.

Wyjątkowy układ

"Ten układ jest wyjątkowy, ponieważ możemy obserwować planetę oświetloną przez jej gwiazdę macierzystą, ale nie widzimy samej gwiazdy. Dzięki temu możemy uzyskać naprawdę krystaliczne widmo i badać ten układ bardziej szczegółowo niż w przypadku większości egzoplanet" - mówi Maya Beleznay, doktorantka na Uniwersytecie Stanforda, która pracowała nad modelowaniem kształtu planety i geometrii jej orbity.