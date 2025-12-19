Ukraiński przywódca przebywa w piątek z wizytą w Warszawie.

Seria spotkań Zełenskiego w Warszawie

Przed godziną 16 spotkał się w KPRM z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej Zełenski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Tusk: Ukraina ma mocniejsze karty niż Rosja

Na początku spotkania z Zełenskim premier Tusk przypomniał, że Ukraina otrzyma 90 mld euro pożyczki z UE na kolejne dwa lata, jednak – jak dodał – spłaci je dopiero po otrzymaniu reparacji od Rosji. To właśnie agresor musi zapłacić za wszystko, za wszystkie straty – podkreślił.

Szef polskiego rządu ocenił, że Ukraina posiada w tej chwili "mocniejsze karty" niż Rosja. Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej, bardziej skutecznie, ale jestem naprawdę zadowolony przynajmniej z tego, że daliśmy radę zrealizować to, co obiecaliśmy – zaznaczył.

Tusk do Zełenskiego: Jesteś bohaterem też dla Polski

Tusk podziękował także za osobiste wysiłki prezydenta Ukrainy. Jesteś bohaterem, nie tylko Ukrainy, ale też tutaj, dla Polski – powiedział.

Z kolei prezydent Ukrainy podziękował Polsce za wsparcie, którego udziela Ukrainie od początku wojny. Podkreślał również znaczenie decyzji, podjętej w czwartek przez europejskich liderów w trakcie szczytu Unii Europejskiej – o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

Wzmacniacie Ukrainę, naszych żołnierzy i cywilów. Myślę, że Europa wykazała się przywództwem i jest to niezmiernie ważne – powiedział Zełenski. Jest to bardzo mocna, silna pozycja. Dziękuję za to, że popieraliście nas – dodał.

Tuska: Wspieramy Ukrainę z całych sił

Tusk zaznaczył, że Polska i Ukraina są sojusznikami. Wspieramy Ukrainę z całych sił – podkreślił, wskazując, że Polska oraz Polacy wykonali "olbrzymie wysiłki" w celu obrony wspólnego interesu – niepodległości obu państw.

Tusk: Mamy poczucie, że nie wszyscy Ukraińcy nas doceniają

Zaznaczył jednocześnie, że Polacy i Ukraińcy "muszą wobec siebie wykazać maksimum zrozumienia i cierpliwości". Czasami mamy poczucie w Polsce, że nie wszyscy Ukraińcy doceniają nasze wysiłki. Czasami Ukraińcy mają poczucie, że u nas nastroje stały się trochę mniej proukraińskie. Tak, to wszystko prawda. My mamy sobie bardzo dużo do wyjaśnienia i z przeszłości. Musimy mieć wobec siebie bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia – powiedział polski premier.

Dodał, że "musimy mądrze myśleć o naszej wspólnej przyszłości, ale to musi być oparte na wzajemnym szacunku i na wzajemnej przyjaźni". Wszystko da się wyjaśnić, każdy ma tu swoją robotę do wykonywania, ale nikt nie może zakwestionować tego wielkiego wspólnego interesu dwóch dumnych narodów – powiedział Tusk, dodając, że tym wspólnym interesem jest "niepodległa Polska, niepodległa Ukraina, bezpieczna Europa".

Spotkanie pod znakiem zapytania

Spotkanie Tuska i Zełenskiego w Warszawie stało wcześniej pod znakiem zapytania, ponieważ premier reprezentował Polskę na unijnym szczycie w Brukseli. Szczyt miał być kontynuowany w piątek. Zakończył się jednak w nocy. Europejscy liderzy zdecydowali na szczycie o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.