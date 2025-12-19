"Przetrwaliśmy długą i trudną noc" – napisał w komentarzu do rozmów unijnych przywódców premier Orban.

Orban: Nie pozwoliliśmy Europie wypowiedzieć wojny Rosji

"Udało nam się uniknąć bezpośredniego zagrożenia wojną. Nie pozwoliliśmy Europie, by wypowiedziała Rosji wojnę, wykorzystując rosyjskie aktywa" – stwierdził polityk.

Zaznaczył jednocześnie, że "24 państwa członkowskie podjęły decyzję o udzieleniu Ukrainie pożyczki wojennej na kolejne dwa lata, a jeśli Ukraina nie będzie w stanie, to te kraje będą musiały pokryć jej spłatę".

Orban: Oszczędziliśmy dzieciom i wnukom ciężaru tej pożyczki

Orban zwrócił uwagę, że "na szczęście znów działa" współpraca Węgier, Czech i Słowacji, które "postanowiły nie wsiadać do tego pociągu". "W ten sposób oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru tej ogromnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro" – dodał.

Orban: W Brukseli przygotowania do wojny trwają

"W Brukseli przygotowania do wojny trwają. Węgry pozostają głosem pokoju w Europie i nie pozwolą, by pieniądze węgierskich podatników były wykorzystywane do finansowania Ukrainy. Tylko rząd patriotów może zagwarantować pokój i dopilnować, aby węgierskie fundusze nie trafiały na Ukrainę. Gdyby na Węgrzech istniał rząd brukselski, wpędziłby kraj w wojnę i wydał każdy grosz na wsparcie Ukrainy. Nie możemy i nie pozwolimy na to" – zaznaczył premier Węgier.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu 2026 roku. Większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, którą rząd premiera Orbana oskarża o zależność od Brukseli. Sama partia i jej lider Peter Magyar, chociaż zapowiadają odbudowę relacji z UE, zaznaczają, że będą kierować się interesem Węgier.

Brak zgody na wykorzystanie pieniędzy Rosji

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił w nocy z czwartku na piątek, że europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły trzy państwa: Czechy, Węgry i Słowacja.

Na szczycie nie osiągnięto jednak porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania potrzeb Ukrainy. Kluczowy okazał się sprzeciw Belgii, gdzie zdeponowana jest większość rosyjskich aktywów. Premier tego kraju Bart de Wever domagał się od innych państw członkowskich bezwarunkowego zabezpieczenia.