Szef słowackiego rządu nie zgodził się na gwarancje dla pożyczki w wys. 90 mld euro dla Ukrainy.

Wspólne stanowisko Czech, Słowacji i Węgier

Podobną decyzję podjęli premierzy Węgier Viktor Orban i Czech Andrej Babisz. Fico i Orban nie zgodzili się także na treść oświadczenia wzywającego do ustalenia zasad pożyczki reparacyjnej, która byłaby finansowana z zamrożonych aktywów rosyjskich w Unii.

Fico podkreślił, że jego rząd nigdy nie zgodzi się na tę inicjatywę.

Fico w Brukseli: Ukrainie nie potrzebuje broni

Ukraina nie potrzebuje broni, ale przede wszystkim pieniędzy na odbudowę – powiedział premier Słowacji na konferencji prasowej w Brukseli. Według niego między państwami członkowskimi istnieją rozbieżności co do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem – zauważył słowacki premier. Dodał, że rozumie obawy Belgii, gdzie znajduje się większość takich aktywów.

Według niego podczas szczytu ponownie nie rozmawiano o pokoju w Ukrainie.

Fico w Brukseli: To fatalny błąd

Fico powiedział także, że gwarantowana przez 24 kraje UE pożyczka nie wzmocni pozycji Ukrainy w negocjacjach pokojowych. To fatalny błąd – ocenił.