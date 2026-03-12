Takiej zmiany nie było od ponad 10 lat. To bardzo znacząca roszada jeśli chodzi o ławy poselskie w Sejmie, które zajmują posłowie PiS.

Zmiana w ławach PiS po latach

Jeszcze do niedawna w pierwszym rzędzie obok prezesa partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego, zasiadali szef klubu Mariusz Błaszczak oraz były wicemarszałek Sejmu, którym był Ryszard Terlecki.

Reklama

Kto zajął miejsce Ryszarda Terleckiego?

To właśnie ten drugi polityk PiS musiał ustąpić miejsca innemu posłowi. Kto podsiadł Ryszarda Terleckiego? Miejsce tuż obok Jarosława Kaczyńskiego zajął Przemysław Czarnek. Ryszard Terlecki został "przesadzony" do czwartego rzędu.

Ryszard Terlecki "odstawiony na boczny tor"

Przedstawiciele PiS nie wydali w tej sprawie żadnego oświadczenia i nie wytłumaczyli tej nagłej zmiany. Trudno jednak nie powiązać tego faktu z tym, że w minioną sobotę Jarosław Kaczyński to właśnie Przemysława Czarnka ogłosił kandydatem PiS na premiera. Zmiana, jak pisze Onet.pl nie jest raczej chwilowa, bo nazwisko posła pojawiło się obok prezesa PiS w najnowszym rozkładzie miejsc posłów na oficjalnej stronie Sejmu.

Ryszard Terlecki zasiadał obok Jarosława Kaczyńskiego od 2015 roku. Wówczas został szefem klubu parlamentarnego PiS. Stanowisko to pełnił do 2023 roku, gdy partia straciła władzę. Jak pisał "Newsweek" Ryszard Terlecki został "odstawiony na boczny tor", bo jak pisał tygodnik miał być sceptyczny, co do kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta.