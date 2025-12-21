"Gdy papież Leon XIV nie może w nocy spać, czasem uczy się np. języka niemieckiego w popularnej aplikacji" - poinformowała włoska „La Repubblica”.

"Jesienią inny użytkownik tej aplikacji zauważył profil z imieniem Robert, ten sam, którego kardynał Prevost używał na Twitterze, nim został papieżem - @drprevost" - podaje rzymski dziennik. "Osoba używająca tego konta najczęściej uczyła się, gdy w Rzymie było po godz. 3" - dodał. Jeden z użytkowników zwrócił się do niej bezpośrednio z pytaniem: "Ojcze Święty, jest trzecia nad ranem, co Ojciec tu robi o tej porze?".

Papież poliglota

Leon XIV 14 września skończył 70 lat. Papież jest poliglotą, zna biegle pięć języków - włoski, portugalski, hiszpański, francuski no i oczywiście angielski. Teraz uczy się z zapałem niemieckiego. Gdy nie może spać, uczy się tego języka, korzystając z popularnej wśród internautów platformy edukacyjnej.

Papież sportowiec

John Prevost, brat Leona XIV zdradził w jednym z wywiadów, że papież uwielbia ćwiczyć. Świetnie gra w tenisa i trenuje na siłowni. Myśli nawet o tym, by zrobić niewielką siłownię w rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Zanim Robert Prevost został papieżem, regularnie ćwiczył w rzymskiej siłowni. „Zwykle zaczynał od treningu cardio, a następnie robił serię ćwiczeń na maszynach” - powiedział Alessandro Tamburlani, założyciel Omega Fitness. W rozmowie z agencją włoskiego episkopatu SIR Tamburlani powiedział, że to "prosty i skromy człowiek", który docenia konieczność troski o własne ciało. Sport był dla niego sposobem utrzymania formy i dobrego samopoczucia.