"Jeżeli jest wzajemna wola polityczna to można ją ocenić tylko pozytywnie" - powiedział Pieskow według relacji RIA.

Kreml nawiązał do wypowiedzi Macrona

Pieskow miał przypomnieć, że Macron wyrażał wcześniej gotowość do rozmów z Putinem. "Ważne jest chyba aby przypomnieć co powiedział prezydent (Putin) podczas Linii Bezpośredniej (dorocznej konferencji prasowej- PAP). Również wyraził gotowość rozpoczęcia dialogu z Macronem" - powiedział Pieskow. Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Reklama
Biskupi wydali decyzję ws. drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Obowiązuje wszystkich wiernych
Biskupi wydali decyzję ws. drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Obowiązuje wszystkich wiernych

Zobacz również

Aluzja do Donalda Trumpa

"Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem" - powiedział wówczas francuski prezydent na konferencji prasowej. Przypomniał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, ktory wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem. "My - Europejczycy i Ukraińcy - mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem - PAP) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami" - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Niemcy o Karolu Nawrockim: zachowuje się jak Trump
Niemcy o Karolu Nawrockim: zachowuje się jak Trump

Zobacz również

Amerykanie rozmawiają z Rosjanami

Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Obecnie trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami apelując równocześnie do Waszyngtonu nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej od lutego 2022 roku wojny.