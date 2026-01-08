Łukasz Krasoń za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci swojej żony. "Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze" - przekazał we wpisie.

Kiedy pogrzeb Danuty Krasoń?

Polityk poinformował, że msza pogrzebowa Danuty Bocian-Krasoń odbędzie się w piątek w Milejowie (woj. lubelskie) o godzinie 12.

Łukasz Krasoń walczy o prawa przewlekle chorych

Wcześniej pani Danuta była opiekunką polityka, który od lat zmaga się z poważną dziedziczną chorobą - dystrofią mięśniową. Od siódmego roku życia porusza się na wózku inwalidzkim. Poseł od 2023 roku, gdy dostał się do Sejmu z list Trzeciej Drogi, walczy o prawa osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Wcześniej bezskutecznie kandydował do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej. W latach 2023-2025 pełnił stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy o asystencji osobistej

Poseł Łukasz Krasoń jest autorem projektu ustawy o asystencji osobistej. Polityk pracował nad tym dokumentem od początku bieżącej kadencji parlamentu. Zgodnie z założeniami zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Ustawa dostała "zielone światło" podczas posiedzenia rządu. Rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczył, że po wejściu ustawy w życie asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu.