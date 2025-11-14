W piątek telewizja wPolsce24 opublikowała wywiad z pierwszą damą Martą Nawrocką; tego dnia mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

Marta Nawrocka: Chcę otworzyć fundację

Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (...) To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło – przekazała pierwsza dama w rozmowie.

Pytana o cele fundacji, wymieniła: walkę z hejtem, walkę z przemocą w internecie, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans młodzieży i dzieci z mniejszych miejscowości.

Zapowiedziała m.in. program "Oddech dla bohaterek" skierowany m.in. do matek dzieci z niepełnosprawnościami. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by "mogły odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi". To będą takie zajęcia terapeutyczne dla kobiet, też będzie można zabrać swoje dzieci, będzie dla nich opieka – podkreśliła.

Marta Nawrocka: Kampania mnie zmotywowała

Pierwsza dama poinformowała, że fundacja, którą chce założyć, będzie się nazywała "Blisko Ludzkich Spraw". Myślę, że kampania też zmotywowała mnie do tego, jak nazwać fundację. Bo byliśmy oboje blisko ludzi podczas kampanii i chcemy, by ta prezydentura też była blisko tych zwykłych ludzi, którzy swoją ciężką pracą tworzą naszą piękną Polskę – zaznaczyła.

Nawrocka podkreśliła w wywiadzie, że działalność małżonki Prezydenta RP "jest apolityczna". Wspólny cel to czynienie dobra – dodała.

Marta Nawrocka: Mój mąż jest numerem jeden

Pytana o pracę Karola Nawrockiego w ostatnich miesiącach, stwierdziła, że jej mąż to "tytan pracy". Podkreśliła, że podziwia go za to, jak łączy życie zawodowe, dom, dzieci. Ja myślę, że tą siłą jest jego autentyczność i dzięki temu wygrał wybory – oceniła. Wszystkie badania na to wskazują, że po 100 dniach prezydentury mój mąż jest numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Myślę, że zasłużył na to swoją ciężką pracą – dodała.

Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa ankietowanych – 55,8 proc. – jest zadowolona z pracy prezydenta Karola Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii. Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.