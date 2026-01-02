Z informacji OKO.press wynika, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek chce wyznaczyć rozporządzeniem jednostki, które będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym i religijnym, czy propagowanie totalitaryzmów.

16 specjalnych jednostek

"Obecnie trwają konsultacje nad kształtem rozporządzenia i dyskusja, czy będą zajmować się tym wyznaczone prokuratury rejonowe – obecnie mówi się o 16 w całym kraju – czy też okręgowe" - podaje portal.

Jak dodano, w prokuraturach "powstałyby zespoły złożone z kilku prokuratorów, które specjalizowałyby się w tego rodzaju przestępstwach, a oprócz tego zajmowałyby się też innymi sprawami". Z informacji OKO.press wynika, że wyznaczenie takich jednostek jest już przesądzone i może to się wydarzyć w lutym tego roku.

Żurek: Ofiary hejtu bez znaczenia

Stosowne rozporządzenie jest przygotowywane. Wyznaczone jednostki będą mieć specjalizację w ściganiu hejtu. To będzie dotyczyło szeroko pojętego hejtu. Bez znaczenia, czy ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy polski obywatel, który ma inne poglądy – powiedział w rozmowie z portalem minister Żurek.

Rosnący hejt wobec Ukraińców

Minister podkreślił też, że "taka specjalizacja jest ważna, bo zmieni podejście do tego typu spraw. A problem mowy nienawiści w Polsce jest coraz bardziej poważny. Tym bardziej, że problem narasta – zwłaszcza wobec Ukraińców – a nowe wyzwania powoduje rozwój sztucznej inteligencji, która generuje tzw. deepfake".

Według OKO.press zgodnie z projektem rozporządzenia do ścigania hejtu wyznaczonych ma być m.in. 11 prokuratur rejonowych w Łomży, Bydgoszczy, Sosnowcu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Radomsku, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu. Hejtem będą zajmować się też stołeczne prokuratury rejonowe – Warszawa Ursynów, Warszawa Żoliborz, Warszawa Praga Południe i z Piaseczna.

"Pracę wszystkich jednostek ma koordynować Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Tu ma powstać kilkuosobowy zespół prokuratorów, który będzie zajmował się najważniejszymi w Polsce śledztwami ws. mowy nienawiści. Będzie też szkolił prokuratorów z tej specjalizacji i wyznaczał kierunki w tych śledztwach" – napisał portal.

Z informacji OKO.press wynika, że jednym z członków tego zespołu ma być prokurator Maciej Młynarczyk, który jest prokuratorem od 14 lat i specjalizuje się w mowie nienawiści.