Kierownictwo Razem o ambicjach rozwojowych Polski

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg i Aleksandra Owca spotkali się w piątek wieczorem z mieszkańcami Płocka w tamtejszej Mediatece eMKa w ramach ogólnopolskiej trasy „Turbo Polska”. Oboje przekonywali do programu swego ugrupowania, zwracając uwagę na ich zdaniem, najważniejsze wyzwania, w tym gospodarcze i społeczne, stojące przed Polską w ciągu kilku lat i dłuższej perspektywie.

Reklama

Według Zandberga, w świecie, który przechodzi obecnie potężne technologiczne zmiany, dotychczasowy model rozwojowy naszego kraju, który przez ostatnie dekady dał wzrost gospodarczy, będzie bardzo trudny do utrzymania. Jego zdaniem, potrzebna jest zmiana, ponieważ bez niej system społeczno-ekonomiczny, mający zapewniać środki na szpitale, szkoły czy na wsparcie dla osób starszych, których będzie coraz więcej, stanie się niewydolny.

- Przyjeżdżamy do was z bardzo prostym przekazem: Polska potrzebuje polityki przemysłowej. I tej polityki przemysłowej nie załatwią za państwo polskie podmioty prywatne, tej polityki przemysłowej nie załatwi za państwo rynek - oświadczył Zandberg, zwracając się do uczestników spotkania. Ocenił, że taką potrzebę już widać, bo jeżeli chodzi o długoterminowe inwestycje, w których nie ma zysku po dwóch, trzech latach, ale na których rezultat trzeba poczekać często dekadę, prywatne podmioty, prywatni inwestorzy nie myślą w tych kategoriach, nie są w stanie pozwolić sobie na inwestycje o takiej perspektywie czasowej.

Reklama

- Bez takich inwestycji, które dzisiaj zbudowały w wielu dziedzinach przewagi gospodarcze Chinom będziemy przegrywać - dodał poseł Razem. Podkreślił, że polityka przemysłowa w przypadku kraju takiego, jak Polska, to nie tylko regulacje, „to muszą być też duże, trwałe, obliczone na dziesięć, piętnaście lat, publiczne inwestycje”. Jak dodał, bez takich przedsięwzięć Polska nie będzie miała własnego, dużego sektora chemii, segmentu produkcji robotów, a także suwerenności technologicznej, jeżeli chodzi o centra danych, liczenie maszynowe czy sztuczną inteligencję.

- W tych miejscach albo weźmie odpowiedzialność za inwestycje państwo, jako planujący i jako inwestujący, albo tych inwestycji nie będzie, a co związku z tym, nie będzie też miejsc pracy - stwierdził Zandberg.

Suwerenność lekowa potrzebna „na wczoraj"

Aleksandra Owca zwróciła w tym kontekście uwagę na potrzebę przywrócenia w naszym kraju suwerenności przemysłowej, lekowej. - W tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której kolejne rządy doprowadziły do tego, że całkowicie zrezygnowaliśmy w Polsce z produkcji substancji czynnych, z produkcji leków. Jesteśmy uzależnieni od Indii, od Chin. Nie jesteśmy w stanie produkować leków naprawdę podstawowych, przeciwbólowych, przeciwzapalnych - mówiła.

Zdaniem Owcy, w Polsce konieczny jest plan odbudowy suwerenności lekowej na dziesięć lat, obliczony na odtworzenie linii produkcyjnych, a także na możliwość inwestycji w naukę, w badania i rozwój, aby powstały w tym czasie nowe rozwiązania, konkurencyjne także na rynkach światowych. Stwierdziła również, że suwerenność lekowa to „najbardziej podstawowe bezpieczeństwo ludzi”.

Polska musi stać się producentem własnych technologii

Zandberg, odnosząc się do całej gospodarki, ocenił, że Polska musi stać się krajem, który jest producentem własnych technologii, a nie jedynie konsumuje rozwiązania przygotowane przez innych. - Dlatego też tak ważne jest to, żebyśmy zwiększyli nakłady na naukę, badania i rozwój w budżecie państwa - podkreślił. Zaznaczył, że np. mniej niż jeden procent polskich wydatków obronnych przeznaczanych jest obecnie na badania i rozwój.

Według lidera Partii Razem, należy odpowiedzieć na pytanie, czy środki, które Polska przeznacza na uzbrojenie, budują nasze samodzielne zdolności obronne. Jego zdaniem, w zakresie podnoszenia realnych zdolności obronnych konieczny jest także rozwój krajowego przemysłu tego sektora, w tym obejmującego np. technologie dronowe.

Trasa „Turbo Polska”, prezentująca program Partii Razem, została zainaugurowana pod koniec listopada w Bielsku-Białej. Projekt ten zakłada zorganizowanie spotkań z mieszkańcami w 49 byłych miast wojewódzkich. W sobotę we Włocławku (Kujawsko-pomorskie) planowana jest Konwencja Partii Razem, z udziałem Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy.