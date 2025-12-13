Donald Trump bagatelizuje kwestię Epsteina

Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć i wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji. Na fotografiach widać m.in. Trumpa stojącego za Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie. Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.

Reklama
Ujawnili kolejny mail Jeffreya Epsteina. Wymienia w nim dwóch prominentnych polityków z Polski
Ujawnili kolejny mail Jeffreya Epsteina. Wymienia w nim dwóch prominentnych polityków z Polski

Zobacz również

Cóż, nie widziałem tych (zdjęć), ale przecież wszyscy znali tego człowieka… Był wszędzie w Palm Beach… setki ludzi ma z nim zdjęcia… Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem – mówił zapytany o zdjęcia, prezydent.

Republikanie odpowiadają demokratom ws. zdjęć Trumpa z Epsteinem

Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, oskarżyła Demokratów o „selektywne publikowanie wybranych zdjęć aby stworzyć fałszywą narrację”. Nazywała skupianie się na Trumpie „oszustwem”. Podkreśliła, że administracja „zrobiła więcej dla ofiar Epsteina, niż kiedykolwiek zrobili Demokraci” publikując dokumenty i wzywając do przejrzystości.

Wśród innych opublikowanych zdjęć znalazły się fotografie Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, a także Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona, Larry’ego Summersa,byłego księcia Andrzeja i prawnika Alana Dershowitza. Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.

Negocjacje ws. Ukrainy bez Polski. Trump nas nie chce? Wiceszef MON odpowiada
Negocjacje ws. Ukrainy bez Polski. Trump nas nie chce? Wiceszef MON odpowiada

Zobacz również
Reklama

– Ta najnowsza partia zawiera ponad 95 000 zdjęć, w tym fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem – wyjaśnili Demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje, z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych przez Epsteina.

– Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom… Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta – wzywał członek Izby Reprezentantów Robert Garcia. Jak zaznaczyła CNBC, sprawa pokazuje, że polityczne napięcia wokół Epsteina nie słabną, a ujawnienie dokumentów może jeszcze bardziej wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną.