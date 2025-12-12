Zdaniem Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON, prezydent Donald Trump uważa, że, celem rozmów na temat pokoju w Ukrainie, jest wynegocjowanie ramy porozumienia. W programie Gość Radia ZET został zapytany o to, dlaczego Polska nie bierze udziału w tych rozmowach.

Rozmowy na temat pokoju w Ukrainie. Donald Trump nie chce Polski?

To prezydent Trump nas teraz nie chce przy stole– dopytywał Marcin Zaborski. To są powszechnie znane informacje – odpowiedział wiceszef MON.

W rozmowie pojawił się również wątek zwiększenia wojsk amerykańskich w Polsce. Rozmawiamy na ten temat, przygotowujemy się do tego. Przedstawiłem [w USA – red.] konkretne inwestycje, które realizujemy i chcemy zrealizować, by umożliwić przyjazd żołnierzom amerykańskim do Polski – powiedział Zalewski.

Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Rozmawiamy o zwiększeniu"

Wiceszef MON dodał, że chodzi o "jakościowe zwiększenie wojsk amerykańskich w Polsce". Chodzi o uzbrojenie lepszej, nowej jakości. Chodzi o to, by zdolności amerykańskie w Polsce były większe, a o tym decyduje nie tylko liczba żołnierzy, ale też uzbrojenie – tłumaczy Paweł Zalewski.

Wiceszef MON podkreślił, że nie ma jeszcze decyzji ws. zwiększenia liczby amerykańskich wojsk. Dodał, że sam fakt rozmów świadczy o tym, że "temat jest aktualny". Nie rozmawiamy o tym, by w jakiś sposób ograniczyć zmniejszenie stacjonowania jednostek amerykańskich w Polsce, ale o tym, w jaki sposób je zwiększyć – powiedział.