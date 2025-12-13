Polacy oceniają dwa lata rządów Donalda Tuska

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano: „Czy Pana/Pani zdaniem, po dwóch latach rządów obecnej koalicji, sytuacja w Polsce jest lepsza, gorsza, czy taka sama jak za czasów poprzednich rządów?”.

Na tak skonstruowane pytanie 27,6 proc. stwierdziło, że jest „zdecydowanie gorzej”, a 14,5 proc. - „raczej gorzej”. Tym samym łączny odsetek negatywnych odpowiedzi to 42,1 proc. Przeciwnego zdania było łącznie 31,7 proc., z czego 12,3 proc. odpowiedziało, że sytuacja jest „zdecydowanie lepsza”, a 19,4 proc. - „raczej lepsza”.

Kolejne 25 proc. nie odczuwa żadnych zmian. „To bardzo liczna grupa, która może świadczyć o tym, że dla wielu obywateli polityczna zmiana warty nie przełożyła się na odczuwalną zmianę w codziennym życiu” - stwierdziła Wirtualna Polska.

Kto najczęściej chwali i krytykuje aktualny rząd?

Wyborcy obozu rządzącego są bardziej optymistyczni. W tej grupie 65 proc. widzi poprawę, a 30 proc. uważa, że sytuacja jest taka sama. Głosy krytyczne wyraziło ok. 3 proc. W przypadku wyborców opozycji 77 proc. uważa, że jest gorzej, a 20 proc., że nie ma zmian. Bardziej krytyczni są też mężczyźni (52 proc. wobec 30 proc. kobiet).

Natomiast najmłodsi (18-29 lat) najczęściej uważali, że sytuacja jest bez zmian (56 proc.) lub lepsza (42 proc.). Najbardziej zadowoloną grupą z obecnego stanu rzeczy są seniorzy (70+), gdzie 61 proc. uważa, że jest lepiej niż za rządów PiS.

Dziennikarze portalu ocenili, że wieś jest „bastionem niezadowolenia”, gdyż równo połowa (50 proc.) mieszkańców wsi uważa, że sytuacja się pogorszyła. W miastach 57 proc. uważa, że sytuacja jest bez zmian, poprawę widzi 28 proc., a pogorszenie 15 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI&CAWI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz ankieta internetowa). Próba wyniosła 1000 dorosłych Polaków.