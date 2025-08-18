Biały Dom poinformował, że prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi będą towarzyszyć kluczowi doradcy podczas poniedziałkowego spotkania w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ujawniono także, kto będzie reprezentował Ukrainę.
U boku prezydenta Trumpa w Gabinecie Owalnym zasiądą:
- Wiceprezydent J.D. Vance
- Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio
- Specjalni wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff
- Szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles
Delegacja Ukrainy
Zełenskiemu będą towarzyszyć:
- Szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak
- Minister obrony Rustem Umierow
Powtórka z lutego
Skład amerykańskiej delegacji jest podobny do tego z pierwszego spotkania obu przywódców, które odbyło się 28 lutego.
