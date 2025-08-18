U boku prezydenta Trumpa w Gabinecie Owalnym zasiądą:

  • Wiceprezydent J.D. Vance
  • Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio
  • Specjalni wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff
  • Szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles

Delegacja Ukrainy

Zełenskiemu będą towarzyszyć:

  • Szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak
  • Minister obrony Rustem Umierow
Ukraina odda terytorium Rosji? Zełenski stawia sprawę jasno

Powtórka z lutego

Skład amerykańskiej delegacji jest podobny do tego z pierwszego spotkania obu przywódców, które odbyło się 28 lutego.