Po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, europejscy liderzy uczestniczyli w dwóch naradach online. W pierwszej rozmowie z prezydentem USA i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim brał udział polski prezydent Karol Nawrocki. W drugiej, w gronie europejskim, uczestniczył premier Donald Tusk. Szłapka zapewnił, że rząd jest w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta, aby zachować jednolite stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa.

Rzecznik rządu podkreślił, że Polska chce zakończyć wojnę i uważa, że należy wspierać Ukrainę. Zaznaczył, że Ukraina musi otrzymać twarde gwarancje bezpieczeństwa i nie może zostać pozostawiona sama sobie.

Brak konkretów po szczycie

Szłapka odniósł się również do braku konkretnych ustaleń po spotkaniu Trumpa z Putinem. Amerykańscy i rosyjscy przywódcy określili rozmowy jako "konstruktywne", ale nie podali szczegółów ewentualnego porozumienia.