Treść listu nie została ujawniona, ale urzędnicy przekazali, że Melania Trump wspomniała w nim o dzieciach uprowadzonych w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. Władze w Kijowie szacują, że od początku wojny w lutym 2022 roku Rosjanie wywieźli z Ukrainy około 20 tysięcy dzieci. Wiele z nich to sieroty, które straciły bliskich lub zostały przymusowo od nich oddzielone.

Rusyfikacja i zbrodnie wojenne

Porwane dzieci są poddawane rusyfikacji. Zabrania się im mówić po ukraińsku, indoktrynuje się je propagandą, a starsze dzieci wysyła się na szkolenia wojskowe.

Nakaz aresztowania

Przymusowe przesiedlenia ludności cywilnej są uznawane za zbrodnie wojenne. To właśnie one były podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania dla Władimira Putina.