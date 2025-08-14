Szczyt przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych, Władimira Putina i Donalda Trumpa, rozpocznie się w piątek o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego) - oświadczył w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow.
Uszakow powiedział, że liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów. W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow – dodał.
Kolejne spotkanie Trumpa z Putinem?
Donald Trump powiedział w środę, że jest duża szansa na to, by jego spotkanie z Putinem na Alasce zaowocowało wkrótce potem kolejnym spotkaniem, tym razem z udziałem przywódców Rosji i Ukrainy. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje
