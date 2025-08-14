Uszakow powiedział, że liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów. W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow – dodał.

Kolejne spotkanie Trumpa z Putinem?

Donald Trump powiedział w środę, że jest duża szansa na to, by jego spotkanie z Putinem na Alasce zaowocowało wkrótce potem kolejnym spotkaniem, tym razem z udziałem przywódców Rosji i Ukrainy. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje