Jedna z głównych propozycji dotyczy dostępu do minerałów, które znajdują się na terytorium Ukrainy okupowanym przez Rosjan. Chodzi m.in. o bogate złoża litu, niezbędnego do produkcji baterii.

Trump rozważa także możliwość zaoferowania Rosji dostępu do zasobów naturalnych Cieśniny Beringa, co wzmocniłoby strategiczne interesy Putina w regionie arktycznym. Amerykański prezydent chce też znieść zakaz eksportu części i sprzętu potrzebnego do serwisowania rosyjskich samolotów, co byłoby ułatwieniem dla tamtejszego przemysłu lotniczego.

Kontrowersyjny model pokoju i reakcja Europy

"Telegraph" informuje, że do zakończenia wojny na Ukrainie może posłużyć model podobny do okupacji Zachodniego Brzegu przez Izrael. Rosja sprawowałaby kontrolę militarną i gospodarczą nad okupowanymi terytoriami. Brytyjskie źródła rządowe przekazały dziennikowi, że takie propozycje byłyby do przyjęcia dla Europy, ale tylko pod warunkiem, że Putin nie zostanie w ten sposób nagrodzony za inwazję.