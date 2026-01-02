Najlepsze sery świata zostały wybrane. Zestawienie przygotował kulinarny serwis Taste Atlas. Rankingi tworzone są na podstawie głosów użytkowników z całego świata. Na liście nie zabrakło również sera z Polski.

Wybrano najlepszy ser na świecie. Który znalazł się na podium?

Zwycięzca rankingu może być pewnym zaskoczeniem. Ser, który zajął pierwsze miejsce, to ser Graviera Naxou. Produkt ten pochodzi z Grecji.

Reklama

To twardy ser żółty pochodzący z z wyspy Naxos. Jest produkowany z mleka krowiego. Ma łagodny, słodko-orzechowy i lekko maślany smak. Można go jeść na ciepło, na zimno a także dodawać do sałatek. W Grecji często serwowany jest z dodatkiem miodu.

Ten ser jest najlepszy na świecie. Jak powstaje?

"Mleko używane do jego produkcji pochodzi od krów tradycyjnie hodowanych na wyspie, które żywią się lokalnymi roślinami i ziołami, nadającymi ich mleku niepowtarzalny smak. Graviera Naxou można pokroić na plasterki i podawać jako przystawkę, usmażyć i zjeść jako przekąskę lub zetrzeć do makaronu" - pisze portal Taste Atlas .

Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że ser ten wyprzedził w rankingu takie specjały jak włoski Parmigiano Reggiano (drugie miejsce) oraz Mozzarella di bufala (czwarta pozycja). Trzecie miejsce zajął z kolei portugalski ser Azeitão.

Polski ser wśród najlepszych na świecie. Które miejsce zajął?

Reklama

W rankingu nie zabrakło również polskiego akcentu. Na 19. miejscu znalazł się ser z Polski. Jest nim wędzony ser krowi a dokładnie gołka. Serwis Taste Atlas opisał go jako ten, który: "charakteryzuje się jasnożółtym kolorem, a przed uwędzeniem umieszcza się ją w rzeźbionych drewnianych formach, które nadają jej charakterystyczny cylindryczny kształt i tworzą dekoracyjny wzór na skórce".

"Ze względu na delikatny smak, wędzony aromat i miękką konsystencję gołka najlepiej komponuje się z przetworami owocowymi i pieczywem" - czytamy w uzasadnieniu. Ser z Polski wyprzedził w rankingu takie sery jak Grana Padano (21. miejsce) i Pecorino Romano (22 miejsce).