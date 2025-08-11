Donald Trump spotka się z prezydentem Władimirem Putinem na Alasce, aby zbadać jego intencje i warunki ewentualnego porozumienia. Po spotkaniu Trump zadzwoni do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz do przywódców Unii Europejskiej i NATO. Przekaże im, jaki układ pokojowy uważa za realny. Prezydent USA podkreślił, że Ukraina będzie miała wybór: zaakceptować porozumienie lub kontynuować walkę. Donald Trump zadeklarował, że będzie dążył do odzyskania części ziem, które Ukraina straciła na rzecz Rosji.

Trump spotka się z Putinem. Prezydent USA podał datę i miejsce
Bez Zełenskiego na szczycie

Prezydent USA zasugerował, że Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w spotkaniu z nim i Putinem na Alasce. Argumentował, że ukraiński przywódca był już na wielu spotkaniach.

