Donald Trump spotka się z prezydentem Władimirem Putinem na Alasce, aby zbadać jego intencje i warunki ewentualnego porozumienia. Po spotkaniu Trump zadzwoni do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz do przywódców Unii Europejskiej i NATO. Przekaże im, jaki układ pokojowy uważa za realny. Prezydent USA podkreślił, że Ukraina będzie miała wybór: zaakceptować porozumienie lub kontynuować walkę. Donald Trump zadeklarował, że będzie dążył do odzyskania części ziem, które Ukraina straciła na rzecz Rosji.

Bez Zełenskiego na szczycie

Prezydent USA zasugerował, że Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w spotkaniu z nim i Putinem na Alasce. Argumentował, że ukraiński przywódca był już na wielu spotkaniach.