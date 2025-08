Jak przekazał Uszakow, spotkanie trwało około trzech godzin, a w jego trakcie omówione zostały kwestie zakończenia wojny na Ukrainie oraz możliwości poprawy relacji amerykańsko-rosyjskich. Dodał, że strony "wymieniły sygnały" w kwestii Ukrainy i omówiły możliwość strategicznej współpracy między Rosją i USA. Nie podał szczegółów.

W rozmowach uczestniczył także doradca prezydenta Rosji ds. biznesu Kiriłł Dmitrijew, który wcześniej powitał Witkoffa na lotnisku w Moskwie. Na platformie X określił wizytę Witkoffa jako udaną oraz napisał, że "konstruktywny dialog rosyjsko-amerykański trwa i jest kluczowy dla światowego bezpieczeństwa i pokoju".

Cisza przed burzą? Putin i USA wymieniają "sygnały" ws. zakończenia wojny

Rozmowy przywódcy Rosji z amerykańskim wysłannikiem odbyły się na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. 29 lipca zapowiedział on, że nałoży nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli w tym czasie Moskwa nie poczyni kroków zmierzających do zawarcia porozumienia o zakończeniu wojny. Ultimatum to upływa w piątek.

Reklama

Rosja jest trzecim światowym eksporterem ropy naftowej, ustępując jedynie Arabii Saudyjskiej oraz Stanom Zjednoczonym.