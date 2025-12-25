Karol Dziuba to aktor, który został zauważony, gdy grał w serialu "Dewajtis" emitowanym przez TVP. Można go było również zobaczyć w takich produkcjach jak "Odwilż", "Przyjaciółki", "Stulecie Winnych" a także w filmach "Sami swoi. Początek", "Zenek" i "Polowanie na ćmy".

Świąteczne życzenia od Karola Dziuby

Czego na Boże Narodzenie 2025 życzy naszym Czytelnikom i Widzom Karol Dziuba? Gdzie przy okazji zaprasza na Sylwestra?