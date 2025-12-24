Wojciech Solarz to aktor, którego można było oglądać w trylogii "U Pana Boga...". Grał również w filmach "Misie", "Skrzat. Nowy początek" oraz "Amatorzy". Już niebawem Wojciecha Solorza będzie można oglądać w spektaklu "Exterminator", który po kilku latach przerwy powraca na scenę.

Życzenia świąteczne od Wojciecha Solarza

Czego na te święta Bożego Narodzenia 2025 życzy Wam Wojciech Solarz? Czego oprócz świata bez wojen?