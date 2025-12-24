Wojciech Solarz to aktor, którego można było oglądać w trylogii "U Pana Boga...". Grał również w filmach "Misie", "Skrzat. Nowy początek" oraz "Amatorzy". Już niebawem Wojciecha Solorza będzie można oglądać w spektaklu "Exterminator", który po kilku latach przerwy powraca na scenę.

Świąteczne życzenia od Karoliny Bruchnickiej, aktorki z serialu 'Minuta ciszy'?
Życzenia świąteczne od Wojciecha Solarza

Czego na te święta Bożego Narodzenia 2025 życzy Wam Wojciech Solarz? Czego oprócz świata bez wojen?

